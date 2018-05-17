Сакура и фуникулер через Москву-реку: радикальные решения для проектов реновации

Участники конкурса на концепцию реновации экспериментальных площадок порой делают радикальные и неожиданные предложения, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Однако, пояснил он, не все удачны для проекта.

Среди удачных Кузнецов назвал предложение об обустройства парка с бульварами, аллеями и водоемами в Головинском районе. Это позволит территории превратиться в район-парк, отметил он.

Еще одна концепция предлагает организовать зеленые периметры, музей "Оттепель" и детский сад на крыше в районе Царицыно. Несмотря на различные концепции обустройства этого района, все архитекторы согласны в одном: Царицыно – зеленый район, природу которого следует сохранить и облагородить.

Заметными проектами стали предложения по преобразованию района Хорошево-Мневники: участники конкурса предлагают пустить "умные" автобусы и фуникулер через Москву-реку, а также засадить район сакурой.

Все предложения архитекторов по реновации пяти экспериментальных площадок представлены на стендах выставки "АрхМосква", которая проходит в Центральном доме художника.