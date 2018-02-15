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Салатовая ветка метрополитена дотянется до поселка Северный

15 февраля 2018 г. 1135

Жители девяти районов северной части столицы, а это 450 тысяч человек, получат метро недалеко от дома.

В Москве уже не первый год ведется планомерное и масштабное строительство метрополитена. И вот, стало известно, что после 2021 года Люблинско-Дмитровской линии метро протянется в поселок Северный, где будет построена станция "Физтех". Об этом сообщается на официальном портале столичного стройкомплекса.

Надо заметить, что в скором времени на Люблинско-Дмитровской линии метро откроются три новые станции: "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Жители девяти районов северной части столицы, а это 450 тысяч человек, получат метро недалеко от дома.

В недалеком будущем Люблинско-Дмитровская линия увеличится еще на две станции — ими станут "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Их торжественное открытие должно будет снизить автомобильную нагрузку на Дмитровское шоссе.

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