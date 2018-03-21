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Самые дешевые районы Москвы: где в столице найти жилье по низким ценам

21 марта 2018 г. Георгий Трушин 603

Гольяново, Бирюлево, Ивановское и Выхино-Жулебино сильно удалены от центра и благодаря этому местные квартиры продаются с солидным дисконтом.

Несмотря на то, что в Москве самое дорогое жилье в нашей стране, есть целые районы, где квартира стоит на уровне Санкт-Петербурга, Казани или Екатеринбурга. Вот как выглядит рейтинг районов российской столицы с наиболее дешевым жильем, составленный с помощью экспертов компании "Инком-Недвижимость".

№1 рейтинга — район Бирюлево Западное

Стоимость квадратного метра: 123 917 рублей

Низкая стоимость квадратного метра обусловлена удаленностью района от центра и тем, что в этом районе находятся предприятия строительной, лёгкой и пищевой индустрии. Например, Востряковский колбасный завод, Опытный завод сухих смесей, ТЭЦ-26 и большой мусоросжигательный Спецзавод № 3.

№2 рейтинга — район Бирюлево Восточное

Стоимость квадратного метра: 125 699 рублей

Цены на квартиры в данном районе серьезно понижает соседство с мясоперерабатывающим комбинатом "БиКом", заводом детских игрушек "Огонек" и "Деревообрабатывающим комбинатом № 1".

№3 рейтинга — район Гольяново

Стоимость квадратного метра: 138 557 рублей

Несмотря на наличие в районе Гольяновского пруда и Гольяновского парка, именно Гольяново было в 2014 году признано одним из худших мест для туризма. А Щелковское шоссе, которое часто стоит в пробках, делает затруднительным передвижение по району на автомобиле.

№4 рейтинга — район Выхино-Жулебино

Стоимость квадратного метра: 140 436 рублей

Главные минусы района — удаленность от центра города и предельно забитый общественный транспорт. Плюс ко всему, Выхино-Жулебино зажато между тремя крайне загруженными автотрассами: МКАД, Рязанский и Волгоградский проспекты. Довольно близко находится главный мусоросжигательный завод Москвы

№5 рейтинга — район Дмитровский

Стоимость квадратного метра: 141 165 рублей

Цену на квартиры понижают сразу два крупных промышленных предприятия: "Лианозовский электромеханический завод", ТЭЦ-21 и опытно-экспериментальный завод ГУП "Экотехпром". И еще — район не обеспечен станциями метрополитена.

№6 рейтинга — район Ивановское

Стоимость квадратного метра: 141 276 рублей

Главная причина дешевизны жилья — на территории этого района нет ни одной станции московского метрополитена. Ближайшие станции метро расположены в соседних районах. Так, в Измайлово это "Измайловская" и "Первомайская", а в Новогиреевском районе, собственно, станция "Новогиреевская".

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