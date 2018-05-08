Самым популярным городом на 9 мая у туристов стал Петербург

Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов для поездок на 9 мая, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма. Там, в свою очередь, сослались на рейтинг бронирования гостиниц и квратир с 8 на 9 мая.

Помимо северной столицы у туристов в День Победы популярны Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест.

Петербург, обогнав Москву, впервые стал самым популярным у туристов направлением на 9 мая. Теперь городские власти хотят, что Петербург обогнал по популярности остальные города и для путешествий на первомайские выходные.

По данным комитета, в Санкт-Петербурге в праздничный выходной туристы потратят на проживание менее трех тысяч рублей в сутки.