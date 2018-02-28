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Санкт-Петербург — самый популярный город для путешествий на 8 марта

28 февраля 2018 г. 858

Рейтинг был составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.

Близится 8 марта, а, значит, многие люди намереваются отправиться пусть и в небольшое, но путешествие. Сейчас популярны непродолжительные поездки по России.

И вот, согласно данным комитета по развитию туризма, первую строчку рейтинга самых популярных городов для путешествий на 8 марта занял Санкт-Петербург. Этот рейтинг был составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.

Надо заметить, что также в десятку самых популярных городом по этому показателю вошли Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь. Но лидерство Санкт-Петербурга в этом рейтинге бесспорно — город на Неве выбирает каждый пятый турист.

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