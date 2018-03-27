ГлавнаяГородСеверный полукруг Большой кольцевой запустят в 2020 году

Северный полукруг Большой кольцевой запустят в 2020 году

27 марта 2018 г. 253
Фото: © Global Look Press

Северный радиус (полукруг) Большой кольцевой линии московского метро планируют построить и запустить в 2020 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что в текущем году открыто 5 станций Большого кольца от "Делового центра" до "Петровского парка", кроме того, до конца года планируют открыть "Нижнюю Масловку".  

В 2019 году запустят участок от "Нижегородской" до станций "Авиамоторная" и "Электрозаводская" – это юго-восточная часть кольца, которая будет связана с Кожуховской линией метро. 

Еще один участок на северо-востоке столицы со станциями "Ржевская" и "Шереметьевская" планируется построить и открыть в 2020 году, рассказал Хуснуллин.

"Таким образом, к этому времени будет готов весь северный полукруг. С учетом интеграции на востоке Кожуховской линии в этот полукруг, а на западе Калининско-Солнцевской можно будет организовать маршрут от Рассказовки через участок Большого кольца в Некрасовку", - пояснил заммэра в эфире телеканала "Москва 24".

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
27 марта 2018 г. 253
Северный полукруг Большой кольцевой запустят в 2020 году 253
27 марта 2018 г. 586
Со всех мусорных свалок в Подмосковье откачают фильтрат 586
27 марта 2018 г. 574
Рядом с метро "Шелепиха" построят квартал реновации 574
27 марта 2018 г. 826
5 советов, как не переплатить по ипотечному кредиту 826
27 марта 2018 г. 1446
Путин: следователи проверят, кто разрешил сделать из фабрики торговый... 1446
27 марта 2018 г. 2512
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов 2512
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.