Северо-восточный участок Большого кольца поедет в 2021 году

Это шесть станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Протяженность БКЛ составит 70 километров, это больше нынешнего рекордсмена - кольцевой линии в Пекине.

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется открыть в 2021 году, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Утверждена программа метрополитена, благодаря ей московское метро должно увеличиться в два раза, и главным проектом здесь является Большая кольцевая линия – это 70 километров и 31 станция, отметил вице-мэр.

"В настоящее время идет активное строительство Северо-восточного участка БКЛ, запущен он будет в 2021 году", - сказал Марат Хуснуллин.

Это шесть станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Работы ведутся в круглосуточном режиме, добавил он.

Сейчас на всех участках БКЛ идет работа, строители шаг за шагом осваиваивают ее – где-то идет расчистка территории, где-то уже ведутся активные строительные работы. Строителям из-за сложных геологических условий приходится работать глубоко под землей, например, станция "Шереметьевская" строится на глубине 74 метра, отметил глава столичного Стройкомплекса.

Большая кольцевая линия станет крупнейшей в мире. Ее протяжённость составит 70 километров, что больше нынешнего лидера - кольцевой линии в Пекине (57 километра). Полностью завершить строительство планируется в 2021/2022 годах. Первый участок БКЛ был запущен в этом году.