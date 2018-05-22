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Шесть железных дорог соединят с МЦК в 2019 году

22 мая 2018 г. 229
Фото: © shutterstock.com

Интеграция шести радиальных железных дорог с Московским центральным кольцом (МЦК) завершится в 2019 году. При этом  часть объектов будет сдана и открыта уже в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Возведение дополнительных платформ и переходов ведется на станциях "Окружная" Савеловского направления, "Ленинградская" – Рижского, "Новохохловская" – Курского, "Варшавская" – Павелецкого, "Карачарово" – Горьковского, "Северянин" – Ярославского.

Общая степень готовности платформ и пешеходных переходов, необходимых для интеграции МЦК с железной дорогой, составляет около 70%.

Хуснуллин напомнил, что также ведется проектирование интеграции Октябрьского направления железной дороги с МЦК на станции "НАТИ", а в прошлом году завершились работы по интеграции с МЦК платформы "Фрезер" Казанского направления.  

Параллельно ведется разработка концепции улучшенного благоустройства территории, прилегающей к новым платформам и станциям. Работы финансируют правительство Москвы и ОАО "РЖД".

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