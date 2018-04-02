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Синюю ветку московского метро могут дотянуть до Гольянова

2 апреля 2018 г. 486
Фото: © shutterstock.com

С просьбой о строительстве метро в Голянове в мэрию обратились муниципальные депутаты. Строительство метро планируется начать после 2025 года.

Столичные власти прорабатывают возможность продления Арбатско-Покровской линии в район Гольяново, сообщила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская. Строительство, по ее словам, начнется после 2025 года.

При этом на сегодняшний день в приоритете – строительство Большого кольца и новых линий на присоединенных территориях, подчеркнула Княжевская.  

"Ещё одним не менее важным проектом является создание и реализация концепции Московских центральных диаметров", - добавила она.

Муниципальные депутаты района Гольяново в декабре прошлого года обратились в мэрию с просьбой о строительстве станции метро.  Новая станция не только улучшит транспортную доступность района, но и разгрузит Щелковское шоссе и станцию "Щелковская".

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