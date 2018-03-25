Скандальный полигон "Ядрово" прошьют гигантской иглой и очистят огнем

Его накроют герметичным куполом, пять тысяч раз насквозь прошьют гигантской иглой, а дальше - очищение огнем. Газ, скопившийся в недрах свалки, будут сжигать при помощи факельной установки. Это детали рекультивации мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском. Займутся ею иностранные специалисты, которые обезвредили сотни переполненных свалок по всему миру. Уже в апреле из Голландии доставят все необходимое оборудование.

Журналисты, блогеры, активисты — здание Волоколамской администрации забито. На их вопросы о судьбе свалки больше двух часов отвечали чиновники. Зампредседателя правительства Московской области Александр Чупраков при всех договаривается с иностранными экспертами.

Накопившиеся проблемы оказались на поверхности. Свалка под Волоколамском — одна из самых старых на территории области. Десятилетиями сюда везут отходы из семи районов Подмосковья плюс мусор из Звенигорода. В среду после резкого падения атмосферного давления произошел выброс свалочного газа, в воздухе повис неприятный запах. В итоге — много обращений в больницу, в том числе, детей. Уже к субботе все они были выписаны. Губернатор Андрей Воробьев отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова. Вместо него назначен Андрей Вихарев.

"Стратегическая задача: в максимально короткий срок снять напряжение и снять вопросы дегазации, которые образовались на полигоне, открытом в 1979 году", - подчеркнул губернатор.

Сейчас количество грузовиков уменьшили в два раза — ежедневно их приезжает не больше 80. Экологи и спасатели регулярно берут пробы воздуха. Полигон уже изучают представители голландской компании. В первую очередь предстоит наладить дегазацию. Сначала вся свалка накрывается герметичным куполом, потом с помощью стичера — специальной иглы — в теле полигона сделают пять тысяч проколов. В каждый прокол вставят вертикальную дренажную трубу — так свалочный газ будет выходить на факел для сжигания.

"Преимущество этой системы в том, что она чистая. Не производится раскапывание тела полигона, и оно не повреждается, что, соответственно, исключает появления запаха", - пояснил Юджин Тимерманс, коммерческий директор компании "Multriwell".

Точно такая система сейчас уже работает на полигоне "Кучино". Факельная установка, перерабатывая смесь из ядовитых газов, выпускает практически чистый углекислый газ без цвета и без запаха.

"Стоимость договора на дегазацию — порядка 140 миллионов, и еще 130 миллионов на рекультивацию", - сообщил Александр Чупраков, заместитель председателя правительства Московской области.

Ежегодно россияне выбрасывают 60 миллионов тонн мусора, и большая стратегическая задача на ближайшие годы — закрыть и рекультивировать полигоны, ликвидировать незаконные свалки. Уже принято решение о строительстве современных мусоросжигательных заводов.

"К сожалению, Волоколамск — это не первая такая история. До этого был Кулаковский, до этого было Бахметьева, Дубна, Дмитровский район, потом известное "Кучино". В 2013 году мы обратились за помощью к федеральным органам власти, с того времени мы закрыли 24 полигона. То есть у нас осталось, по сути, 12 полигонов, которые мы закрываем. И "Ядрово" в ближайшее время будет закрыто", - пообещал губернатор.

Закрытие полигонов - это часть комплексных мер по решению проблемы. Необходимы раздельный сбор, переработка отходов. То, что невозможно переработать, пойдет в печи.

В Евросоюзе эта цепочка действует уже давно, в том числе, и на постсоветском пространстве. Например, в Эстонии мусоросжигательный завод построили в 300 метрах от жилых районов Таллина. Многие жители об этом даже не знают. Не пахнет.

В Польше прямо в черте города Познань такой же завод в год перерабатывает 210 тысяч тонн отходов. После сжигания мусора на выходе - пар без запаха.

Первый из четырех подмосковных мусоросжигательных заводов начнут строить уже в апреле — по новейшим безопасным технологиям. А пока в Волоколамске оперативный штаб работает на постоянной основе. В городе стоят информационные табло, которые сообщают жителям данные по уровню загрязнения воздуха.