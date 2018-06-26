Смотровая площадка в "Москва-Сити" стала рекордсменкой

Площадка, расположенная на высоте 354 метра, вошла в Книгу рекордов России, пишет РБК. Посетителям открывается панорамный вид на Москву, на площадке также работает кафе под открытым небом и сувенирный магазин, а по периметру установлены монокли, в которые можно понаблюдать за жизнью города.

Воздух на смотровой площадке сравним с воздухом в низовьях Альп – в нем отсутствуют вредные вещества, поскольку они не поднимаются выше 40-х этажей.

Самый высокий небоскреб в Европе – "Башня Федерация", ее высота составляет 374 метра.