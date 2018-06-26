Смотровая площадка в "Москва-Сити" стала рекордсменкой

Самой высокой в Европе стала смотровая площадка High port 354 небоскреба "ОКО" в ММДЦ "Москва-Сити".
Площадка, расположенная на высоте 354 метра, вошла в Книгу рекордов России, пишет РБК. Посетителям открывается панорамный вид на Москву, на площадке также работает кафе под открытым небом и сувенирный магазин, а по периметру установлены монокли, в которые можно понаблюдать за жизнью города.
Воздух на смотровой площадке сравним с воздухом в низовьях Альп – в нем отсутствуют вредные вещества, поскольку они не поднимаются выше 40-х этажей.
Самый высокий небоскреб в Европе – "Башня Федерация", ее высота составляет 374 метра.
Читайте также:
- До конца года в "Москва-Сити" останется меньше 10% свободных площадей
- Киноконцертный зал в Москва-Сити достроят в 2019 году
- В комплексе "Башня Федерация" не распродано 3% офисов
- Небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити" полностью введен в эксплуатацию
- Часть сотрудников Центробанка могут переехать в "Москва-Сити"