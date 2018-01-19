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Со станции "Нижняя Масловка" Большого кольца можно будет пересесть на МЦД

19 января 2018 г. 261
Фото: © shutterstock.com

На строящейся станции московского метро "Нижняя Масловка" появится пересадка с Большой кольцевой линии на первое направление Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово-Лобня.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, "Нижняя Масловка" – самая сложная станция на Большом кольце. "Она даст соединение двух веток метро (Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской), Савеловского вокзала, первого направления МЦД от Лобни до Одинцова и наземного транспорта. Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел", - подчеркнул он.

Строительство Большого кольца выполняется в два этапа: участки "Деловой центр" – "Петровский парк" и "Петровский парк" – "Нижняя Масловка". На первом участке уже завершили строительство перегонных тоннелей и всех пяти станций, близятся к финалу пуско-наладочные работы и идет подготовка к открытию пассажирского движения.

"Нижняя Масловка" готова наполовину, планируется, что пассажирское движение на станции, заложенной на глубине 65 метров, запустят в конце этого года. Станция располагается под площадью Бутырской заставы, выходы организуют на обе стороны Бутырской улицы и к платформам Савеловского вокзала.

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицы с областью. Для первого этапа выбрали два маршрута: МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню, МЦД-2 – Нахабино и Подольск. Окончание их строительства запланировано на 2018-1019 гг.

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