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Со всех мусорных свалок в Подмосковье откачают фильтрат

27 марта 2018 г. 454
Фото: © shutterstock.com

В Подмосковье пройдут мероприятия по откачке фильтрата со всех мусорных полигонов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 

Он напомнил, что полигоны – одна из самых чувствительных тем, которые решаются подмосковными властями. Воробьев  напомнил, что за последние годы в Московской области закрыли 24 полигона, представлявшие серьезную угрозу окружающей среде.

"Задача текущего периода – составить для каждого действующего полигона четкую программу реабилитации", - подчеркнул губернатор

Он добавил, что персональную ответственность за проведение этих мероприятий будут нести главы муниципалитетов и собственники полигонов, передает РИА Новости.

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