Со всех мусорных свалок в Подмосковье откачают фильтрат

В Подмосковье пройдут мероприятия по откачке фильтрата со всех мусорных полигонов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он напомнил, что полигоны – одна из самых чувствительных тем, которые решаются подмосковными властями. Воробьев напомнил, что за последние годы в Московской области закрыли 24 полигона, представлявшие серьезную угрозу окружающей среде.

"Задача текущего периода – составить для каждого действующего полигона четкую программу реабилитации", - подчеркнул губернатор

Он добавил, что персональную ответственность за проведение этих мероприятий будут нести главы муниципалитетов и собственники полигонов, передает РИА Новости.