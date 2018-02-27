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Собственники многоквартирных домов в Москве смогут проводить собрания онлайн

27 февраля 2018 г. 881

Делать это можно на платформе пилотного проекта «Электронный дом», который запустили столичные власти. Цель проекта – упростить общение между соседями и сэкономить время при решении общедомовых вопросов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске пилотного проекта электронной системы жилищного самоуправления «Электронный дом», которая должна помочь жильцам эффективнее решать проблемы в организации общедомовых собраний и других вопросов, связанных с обслуживанием дома.

Такое решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы. Сервис работает на базе портала «Активный гражданин».

«Главные вопросы домоуправления решает собрание собственников. Но собрать вместе жителей многоквартирного дома почти нереально. Поэтому мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления "Электронный дом". Пока в пилотном режиме», - написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Сервис «Электронный дом» начал свою работу с 27 февраля. Его цель – упростить  общения между соседями. Работает он на базе портала  «Активный гражданин».  Одно из преимуществ сервиса – экономия времени на сборе и подсчете голосов.  

«Больше не надо будет подстраивать свой график под очные собрания собственников: для того чтобы поучаствовать в жизни собственного дома, достаточно будет проголосовать в проекте «Активный гражданин». И нужны для этого будут только активный личный кабинет, компьютер или смартфон», - отмечается на официальном портале столичного мэра.

Например, с помощью нового сервиса жильцы многоквартирных домов смогут проводить различные опросы, а также получать информацию об опросах и нововведениях в доме через приложения, электронную почту или СМС. Также на электронной платформе можно устраивать собрания собственников жилья, что в разы упростит этот процесс.

Проводить собрания и опросы могут собственники квартир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и Фонд капитального ремонта города Москвы. Уточняется, что в последних трех случаях опрос составляется и подается от лица руководителя организации или ее представителя.

Организовать общее собрание в онлайн-формате могут собственники помещений, управляющие организации и ТСЖ. Для того чтобы начать их проводить в системе «Электронный дом», собственники должны принять соответствующее решение на очной встрече жильцов.

Принимать участие в опросах и получать информацию могут собственники, наниматели и жители дома. А вот участвовать в общих собраниях, проводимых в форме заочного голосования, имеют право только собственники, отмечается на портале.

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