Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Об этом он написал в своем Twitter.

Уже в этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино и Рассказовку, напомнил он. Также примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии.