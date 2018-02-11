Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро

Цель городских властей на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Об этом он написал в своем Twitter.
Уже в этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино и Рассказовку, напомнил он. Также примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии.
В этом году #мосметро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Наша цель на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей. pic.twitter.com/2bIZREqXCp— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 февраля 2018 г.