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Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро

11 февраля 2018 г. 1548
Фото: © Global Look Press

Цель городских властей на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Об этом он написал в своем Twitter.

Уже в этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино и Рассказовку, напомнил он. Также примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии.

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