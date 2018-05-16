Собянин открыл выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Мероприятие продлится до 20 мая. В нем примут участие порядка 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских и других компаний из 14 стран мира

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работе столичной XXIII выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва".

"Очень важная выставка. Когда мы смотрим из окон своих домов, мы видим то, что нам досталось в наследство от предыдущих строителей и архитекторов. Что-то нас радует, а что-то огорчает. Каждый период времени, каждый период истории добавлял Москве и московской архитектуре свою страницу", - сказал Сергей Собянин на торжественном открытии.

Мэр отметил, что каждая эпоха внесла свой вклад в архитектурный облик Москвы - начиная от Москвы купеческой до современного Сити. Главной задачей он назвал сохранение архитектурного прошлого столицы, развитие общественных пространств таким образом, чтобы город был удобным для горожан.

"Это очень сложная задача. Мало построить красивый объект, главное - создать среду вокруг, которая была бы удобной для горожан. Новая идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами взаимодействия с инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня дает свои плоды", - отметил мэр.

Город с каждым годом становится интересней для архитекторов и строителей. Наша задача - беречь прошлое столицы и заботиться о будущем города, заключил он.

Выставка является крупнейшим архитектурным событием. В этом году она проходит в 23 раз. За это время она собрала лучшие образцы столичной и мировой архитектуры, отметил директор Центрального дома художников Василий Бычков. "Более 300 участников из разных стран мира презентуют свыше тысячи проектов", - сказал Василий Бычков.

Это более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских и других компаний из 14 стран мира. Среди которых- Великобритания, Латвия, Испания, США и Украина.

Почетным гостем "АРХ Москвы" станет республика Татарстан. За последние три года в регионе было обустроено 267 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов, площадей во всех муниципальных районах.

В деловой части мероприятия запланировано около 150 различных мероприятий. Главным мотивом выставки станет программа реновации, отсюда и название темы "Перестройка-2". Сама выставка будет открыта до 20 мая.