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Собянин пообещал увеличить вдвое субсидию на установку шлагбаумов

22 мая 2018 г. 348
Фото: © shutterstock.com

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить субсидию на установку шлагбаумов в различных районах столицы с 50 до 100 тысяч рублей.

Субсидия в 50 тысяч рублей на установку одного шлагбаума появилась в 2015 году. С того времени доступ постороннего транспорта на свою территорию перекрыли жители 1340 дворов, напомнил мэр.

"Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами", — написал Собянин в своем блоге.

Субсидию будут выплачивать авансом, голосование об установке шлагбаума жильцы могут провести в системе "Электронный дом" на портале "Активный гражданин".

Собянин также сообщил, что окружные дирекции ЖКХ обяжут помогать москвичам оформлять документы на получение субсидий – раньше они их только принимали.

"Да и самих документов потребуется меньше, чем сейчас", - пообещал мэр, выразив надежду, что новые правила "помогут москвичам навести порядок в своих дворах".

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