Собянин поручил повысить зарплаты строителям

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение повысить зарплаты строителям, об этом он заявил на коллегии строительного комплекса столицы.

В таких объемах и такими темпами, как в последние годы, Москва не строилась никогда, отметил он. Благодаря работе строителей тысячи детей пойдут в школы, все больше москвичей получают метро в шаговой доступности, автомобилисты едут по реконструированным дорогам, открываются новые спортивные объекты и больницы, сказал мэр.

"Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд", - сказал мэр. По его словам, сегодня на строительных площадках по всей Москве работают свыше 400 тысяч человек.

Целью московских властей Собянин назвал Москву – удобную для жизни, город для людей, для каждого человека. "Все должно служить человеку, москвичу, горожанину, ради него мы все это делаем".

"Я дал такое поручение, что в ближайшее время нам необходимо пересмотреть расценки города Москвы, увеличив долю заработной платы, чтобы люди получали больше", - сказал Сергей Собянин.

Также градоначальник обратился к инвестором и застройщикам, которые работают в столице, чтобы те поступили по примеру города.