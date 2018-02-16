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Собянин: программа реновации не увеличит население Москвы

16 февраля 2018 г. 702
Фото: © Global Look Press

Программа реновации не приведет к росту населения Москвы, считает мэр Сергей Собянин. В интервью РБК он отметил, что 80-90% жилья, приобретаемого сегодня в столице, покупается москвичами.

Собянин отметил, что в Москве строится мало жилья – порядка 0,25 квадратного метра на человека. Это самый маленький объем в России, подчеркнул мэр.

Он указал, что москвичи вынуждены покупать жилья в ближайшем Подмосковье, и оттуда ездить на работу. Из-за этого, кстати, возникает большая транспортная проблема и, соответственно, траты. Программа же реновации должна уменьшить пробки на столичных дорогах.

"Люди будут жить там, где работают, - подчеркнул мэр. – Программа удовлетворит в значительной степени тот спрос на жилье, который есть у москвичей".

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