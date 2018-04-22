Собянин рассказал, как мутная "Лужа" превратилась в огромный фитнес-клуб

Над Москвой-рекой по карте "Тройка" можно будет прокатиться уже этим летом, а пока в столице состоялся пробный запуск канатной дороги, которая свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом Лужники. О ликвидации мутной "Лужи" и чистой воде рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сергей Семенович, "Лужники" - это какие-то совсем другие "Лужники", не те, к которым мы привыкли 20-30 лет назад. Как случилось, что они превратились в главный рынок страны и самый криминальный район столицы?

- Честно говоря, москвичи, наверное, начали забывать о "Луже", криминальном рынке после того, что как он был зачищен, убран. Мы активно двигаемся к тому моменту, когда спортивный парк "Лужники" станет одним из самых лучших в мире спортивных парков. Сейчас одновременно в стройке находится целый ряд объектов. Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики, Ледовый дворец, Дворец тенниса. Проектируется Центр единоборства - тоже масштабный дворец. Канатная дорога, которая соединит Воробьевы горы и "Лужники". 100 тысяч квадратных метров, воркауты и другие спортивные сооружений. По сути дела, это огромный фитнес-клуб на открытом воздухе. Уникальная беговая дорожка, набережная, детские площадки превращаются в жемчужину, которой москвичи будут гордиться по праву. Слава "Лужников" возвращается. И конечно, главная спортивная арена, как руководителю ФИФА сказали, одна из лучших в мире спортивных арен такого класса.

- Что еще надо сделать?

- Работы выполнены. Мы сейчас занимаемся монтажом временных сооружений, которые необходимы для обслуживания чемпионата мира по футболу. Кстати, это тоже немало, это десятки тысяч квадратных метров. Под это необходимо протянуть сотни километров инженерных коммуникаций, необходимо специальное оборудование для открытия, закрытия чемпионата. То есть, работы достаточно много. Но это все двигается в графике, и нет никаких сомнений, что все будет готово к чемпионату.

- Водопроводная вода. Как ситуация обстоит с этим в Москве?

- На этой неделе мы подписали соглашение с Московской областью о дополнительных объемах поставки московской воды в область. За несколько лет количество жителей Подмосковья, которые получат чистую московскую воду, увеличится почти на 400 тысяч человек. Но надо иметь в виду, что все головные сооружения основные. Водохранилище вообще находится в Московской области. "Мосводоканал" обеспечивает подъем, транспортировку и очистку этой воды. И должен сказать, чтобы москвичи не беспокоились, у нас двойной запас объемов воды. Московская вода — одна из лучших среди мировых городов.

- Откройте секрет. Мы привыкли. московская вода пахнет хлоркой. Куда дели этот запах?

- В Москве построили целый завод, по производству гипохлорита натрия, и со всех станций водоочистки убрали жидкий хлор, который, прежде всего, опасен для транспортировки, очень опасен. Кроме того, в воде он давал специфический запах, к которому мы привыкли. И гипохлорит заменил этот жидкий хлор. Вещество без запаха, абсолютно безопасный. Так что можно сказать, что московская вода теперь без привычной хлорки. Она чище и приятнее на вкус.

- То есть, вы хотите сказать, что можно спокойно пить воду из-под крана?

- Ну, даже в советское время пили воду из-под крана. Сейчас тоже можно это делать, - пообещал мэр.