Собянин рассказал, какой будет станция "Рубцовская"

Утвержден дизайн станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, фасад покроют перфорированными панелями – это создаст иллюзию трехмерного пространства. Стены будут из стекла, пол выложат гранитом, добавил мэр.
Утвердили дизайн станции "Рубцовская", которая строится на Большой кольцевой линии #мосметро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита. pic.twitter.com/XOi6VpadgJ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 июля 2018 г.
Северо-Восточный участок Большого кольца, в состав которого входит станция "Рубцовская", планируют открыть в 2021 году. Строительство всей линии протяженностью 70 км собираются полностью завершить к концу 2022 года.
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