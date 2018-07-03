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Собянин рассказал, какой будет станция "Рубцовская"

3 июля 2018 г. 330
Фото: © vk.com/mossobyanin

Утвержден дизайн станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, фасад покроют перфорированными панелями – это создаст иллюзию трехмерного пространства.  Стены будут из стекла, пол выложат гранитом, добавил мэр.

Северо-Восточный участок Большого кольца, в состав которого входит станция "Рубцовская", планируют открыть в 2021 году.  Строительство всей линии протяженностью 70 км собираются полностью завершить к концу 2022 года.

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