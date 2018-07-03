Собянин рассказал, какой будет станция "Рубцовская"

Утвержден дизайн станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, фасад покроют перфорированными панелями – это создаст иллюзию трехмерного пространства. Стены будут из стекла, пол выложат гранитом, добавил мэр.

Утвердили дизайн станции "Рубцовская", которая строится на Большой кольцевой линии #мосметро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита. pic.twitter.com/XOi6VpadgJ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 июля 2018 г.

Северо-Восточный участок Большого кольца, в состав которого входит станция "Рубцовская", планируют открыть в 2021 году. Строительство всей линии протяженностью 70 км собираются полностью завершить к концу 2022 года.