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Собянин рассказал, когда планируют открыть "Селигерскую"

9 января 2018 г. 1081
Фото: © GlobalLookPress

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" откроют в течение двух-трех месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня проехали по трем станциям – это технический пуск. Основные работы закончены от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда", - приводит его слова РИА Новости.

Собянин также рассказал, что в планах – продление этой ветки, которое коснется в итоге шести районов. Мэр подчеркнул, что улучшение транспортной ситуации почувствует порядка полумиллиона столичных жителей.

Градоначальник поблагодарил за работу строителей, которые "не останавливались даже в праздничные дни".

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