Собянин рассказал о Москве, которая понравится каждому

Важное событие для тысяч жителей Новой Москвы: на этой неделе был завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе. Финальный штрих - открытие нового разворотного тоннеля.

О том, как создают транспортный каркас столицы, как наши электронные сервисы оценили в ООН и о будущем умного мегаполиса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сергей Семенович, вы открыли движение по поворотному туннелю Калужского шоссе. Как удается в условиях плотной застройки Москвы строить сотни километров дорог и держать такие темпы невероятные?

- То, что мы видим, это вершина айсберга, вершина той огромной работы, которую проводят десятки тысяч людей. В штабном режиме работаем с коммунальщиками, со структурами, которые регулируют земельные отношения, с разными коммунальными и монопольными структурами, такими как "Газпром", с жителями, которые не всегда довольны стройками, с автомобилистами. И, конечно, это огромная работа проектировщиков и строителей, которые должны запроектировать и построить эти гигантские сооружения. Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали иногда даже в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе, и общественного.\

- На этой неделе вы были на участке строительства Центральной кольцевой дороги, просто грандиозная стройка, идет полным ходом. Как она улучшит жизнь москвичей?

- Москвичи не могут себе представить жизнь без МКАД. Через несколько лет мы также не сможем представить жизнь без Центральной кольцевой автомобильной дороги. Тысячи грузовых машин проезжают через город, через МКАД, транзитом проходя через Москву с севера на юг, с востока на запад. Весь этот огромный поток будет идти теперь через Центральную кольцевую автомобильную дорогу. Огромное количество жителей Подмосковья, дачников будут пользоваться этой дорогой. Надеюсь, что в 2019 и 2020 годах уже будут введены все основные этапы этого грандиозного проекта. Тем более, что в 2013 году добро на этот проект на Санкт-Петербургском экономическом форуме дал президент Владимир Путин. Без его решения реализовать такой гигантский проект было бы невозможно. Действительно требовалось и выделить и федеральные бюджетные деньги, и привлечь деньги инвесторов.

- Москва меняется. Это уже нельзя отрицать, это замечают не только жители Москвы, но и за рубежом. Наша столица заняла первое место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Почему мы заслужили такую высокую оценку и что еще, какие проекты в городе реализуются?

- Когда эта оценка идет от официальной организации, самой авторитетной в мире — Организации Объединенных Наций, конечно, это очень здорово. Они смотрели технологические возможности коммуникаций, участие горожан в управлении городом, смотрели объем и качество электронных государственных услуг, и по всем этим параметрам Москва находится на первом месте. И мы не собираемся отступать, не собираемся сдавать свое первое место. Мы переформатировали программу электронного правительства в программу "Умный город" так, чтобы максимально ее развернуть в сторону москвичей.

- Вы как-то говорили о едином стандарте городской среды. Казалось, что центр благоустроен, центр красивый, а вот спальные районы - нет. Считаете ли вы, что каждый район нашего города должен быть оазисом? Вообще возможно ли это?

- Встречаясь с москвичами в различных районах города, я везде слышу от запрос: мы хотим, чтобы наш район был не хуже, чем центр. Конечно, так, как в центре, делать невозможно и ненужно. Но можно сделать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен и имел все городские услуги - хорошие поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, хорошие парки, скверы, условия для занятий спортом. Поэтому по типу того, как мы занимались "Моей улицей", будем заниматься программой "Мой район", где посмотрим все проблемы, которые существуют у района.