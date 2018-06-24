Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы

О планах на ближайшее будущее, а также о том, как они повлияют на жизнь москвичей, в интервью программе "Вести.Москва" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По новому участку Калининско-Солнцевской линии метро прошел первый поезд, пока в тестовом режиме. А уже к осени все семь станций от "Раменок" до "Рассказовки" примут пассажиров. И это только малая часть масштабных изменений на транспортной карте города.

- Сергей Семенович, что такое новый транспортный каркас Москвы?

- С чего мы начинали: метро - около 300 километров линий на 2010 год. Видя, какая ситуация с транспортом, мы понимали, что необходимо как минимум на сотни километров увеличить протяженность метро. Но чем больше мы занимались этим проектом, тем больше понимали, что и 100 километров мало. Ко второму этапу мы поняли, что необходимо около 200 километров. Говорили тогда с придыханием: а может быть, 200? Я говорил, что не может быть 200, предлагал поставить себе планку. А сейчас с учетом МЦК мы говорим, что 320 километров - это реальное метро, которое мы можем построить с перспективой до 2025-27 годов. Уже в конце этого года с учетом МЦК мы будет иметь 150 километров метро, то есть, половину пути мы уже прошли.

- Что будет происходить с пригородными электричками?

- Пригородные электрички во всем мире становятся уже не пригородными, а частью метрополитена. Это происходит и в Берлине, Париже и в Нью-Йорке. Мы ставим себе такую же задачу. Проблема железнодорожных веток пригородного сообщения - это проблема не только Подмосковья, но и Москвы, потому что жители Подмосковья не имеют возможности передвигаться на качественном и быстром общественном транспорте. Поэтому предстоит связать Подмосковье, сделать сквозные диаметры. Чтобы люди, не останавливаясь на вокзалах, могли проезжать, как на метро, через весь город транзитом, при этом с такой же скоростью, с такой же частотой, с таким же комфортом, пользуясь единым билетом на метро и электричку. По сути дела, появляется наземная система метро где-то в объеме 400 километров. Два из этих диаметров должны появиться уже в конце 2019 года, и в последующем мы будем работать над другими диаметрами.

- Как будут решаться проблемы автомобилистов? Новые дороги?

- В Москве практически невозможно строить новые дороги, но мы строим, реконструируем действующие вылетные магистрали, практически все их реконструировали, реконструировали и развязки. Что такое реконструкция: это, по сути дела, строительство новых развязок, тоннелей, эстакад, перекладка огромного количества коммуникаций. За эти годы мы построили около 700 километров таких дорог, развязок и тоннелей. В перспективе – Центральная кольцевая автодорога, это тоже в составе московского транспортного узла. 500 километров. Нам не верится, что вообще построен, это была практически абстрактная мечте. В 2019-2020 годах основная стройка закончится, и Москва получит новую транзитную объездную дорогу.

Внутри города мы тоже активно продолжаем строить. В этом году закончим северо-западную хорду, в течение двух лет - северо-восточную хорду. Южная ракада, юго-восточная ракада, получается такой четырехугольник транзитов из одного конца города в другой. Соединяясь вместе, они дают четвертое транспортное кольцо, о котором когда-то мечтали. Мы получаем как минимум еще тысячу первоклассных новых дорог, которые образуют уже наземный дорожно-транспортный каркас.

- Звучит фантастически.

- Звучит фантастически, но вы видите, как это происходит, это не фантастика, это реальность, которую мы превращаем в жизнь.