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Собянин: "реновация" стала словом года

28 декабря 2017 г. 627
Фото: © Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых значимых событиях, которые произошли в столице в 2017 году.

Одним из главных событий уходящего года стала программа реновации, принятая в Москве, заявил в интервью "Интерфаксу" мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что программа предусматривает расселение 5175 пятиэтажек, в которых проживает порядка 1 миллиона человек. "Не зря реновация стала словом 2017 года в России", - подчеркнул градоначальник.

Другими важнейшими событиями уходящего года, по мнению мэра, стали открытие парка "Зарядье" и завершение реконструкции стадиона "Лужники". Собянин подчеркнул, что новый городской парк в полукилометре от Кремля создан в Москве впервые за 70 лет. Реконструкция же "Лужников" закончилась в срок, "без штурмовщины и скандалов".

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