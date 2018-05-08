Спортивные объекты в Москве продолжат строить и после футбольного чемпионата

Строительство объектов спортивной инфраструктуры в Москве продолжится и после проведения чемпионата мира по футболу – об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Столичные власти хотят не только хорошо подготовиться к проведению ЧМ-2018, но и создать в городе условия для развития массового спорта. "Это подразумевает возведение необходимой спортивной инфраструктуры", — уточнил Хуснуллин.

Он рассказал, что в рамках подготовки к чемпионату Москва помимо новых профессиональных спортивных арен получила 11 футбольных полей при детско-юношеских спортивных школах, часть из них будет использоваться как тренировочные площадки ЧМ.