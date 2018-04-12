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Стадион "Ростов Арена" откроют в мае

12 апреля 2018 г. 582

Первый тестовый матч на новом стадионе 15 апреля проведут ФК "Ростов" и "СКА-Хабаровск".

Россия готовится к чемпионату мира по футболу, который наша страна принимает впервые. Стало известно, что официальное открытие стадиона "Ростов Арена", который примет матчи чм-2018, состоится перед третьим тестовым матчем 13 мая. Об этом официально заявил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Стадион "Ростов Арена" на 45 тысяч мест был построен на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону для проведения игр чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Первый тестовый матч на новом стадионе 15 апреля проведут ФК "Ростов" и "СКА-Хабаровск".

Второй тестовый поединок состоится 29 апреля, а третий — 13 мая.

Надо напомнить, что во время чемпионата мира на стадионе пройдут следующие матчи: Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Исландия — Хорватия.

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