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Стало известно, какие застройщики будут участвовать в программе реновации

23 января 2018 г. 803
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти ведут переговоры с застройщиками, которым принадлежат площадки в 40 районах города, об участии в программе реновации. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Обсуждаются различные схемы, отметил он. Инвестор может добровольно передать городу часть участка, а на соседних строить свои дома, или же город может выкупить квартиры у инвестора, когда он достроит дома по квартирографии под реновацию.

Так, под реновацию подходит площадка на улице Бочкова, 11А, которая принадлежит Capital Group – на участке планировала строить жилье "СУ-155", земля находилась в залоге у банка ВТБ. Capital Group приобрела участок с торгов и сейчас ведет работу с обманутыми дольщиками.

"Теперь застройщик перепроектирует эту площадку, и часть площадей будет передавать под реновацию, потому что на этом месте городу действительно очень нужны места под реновацию", - сообщил Тимофеев.

Также, по его словам, в реновации будут участвовать "Интеко", "Пионер", "РГ-Девелопмент" и ГК МИЦ.

"Интеко", в частности, ведет переговоры о передаче городу 43 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское, сообщили "Коммерсанту" в самой компании. "РГ-Девелопмент"  передаст городу около 0,5 га своего участка на улице Вольной, подтвердили в пресс-службе.

Гендиректор МИЦ Даромир Обуханич подтвердил информацию о переговорах с городов, в "Пионере" от комментариев отказались.

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