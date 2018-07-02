Станция метро "Внуково" откроется через три года

Станция метро рядом с аэропортом Внуково откроется через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с коллективов аэропорта.
После того, как метро придет в Рассказовку, а это случится уже скоро, линию будут проектировать до Внукова, в результате и воздушная гавань, и одноименное поселение будут интегрированы в московскую транспортную систему.
"Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", — подчеркнул Собянин.
Мэр пообещал, что вся транспортная система в Солнцеве, Переделкине, Рассказовке и Внукове будет изменена с учетом ввода новой линии.
Между тем, с 1 сентября заработает специальный ночной автобусный маршрут, который свяжет Внуково с Москвой, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что проект планировки территории с трассировкой линии метро до аэропорта утвердят в 2019 году.
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