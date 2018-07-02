ГлавнаяГородСтанция метро "Внуково" откроется через три года

Станция метро "Внуково" откроется через три года

2 июля 2018 г. 583
Фото: © shutterstock.com

Станция метро рядом с аэропортом Внуково откроется через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с коллективов аэропорта.

После того, как метро придет в Рассказовку, а это случится уже скоро, линию будут проектировать до Внукова, в результате  и воздушная гавань, и одноименное поселение будут интегрированы в московскую транспортную систему.

"Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", — подчеркнул Собянин.

Мэр пообещал, что вся транспортная система в Солнцеве, Переделкине, Рассказовке и Внукове будет изменена с учетом ввода новой линии.

Между тем, с 1 сентября заработает специальный ночной автобусный маршрут, который свяжет Внуково с Москвой, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что проект планировки территории с трассировкой линии метро до аэропорта утвердят в 2019 году.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Собянин Сергей Семёнович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
2 июля 2018 г. 507
В Подмосковье продают дом, готовый к концу света 507
2 июля 2018 г. 583
Станция метро "Внуково" откроется через три года 583
2 июля 2018 г. 2038
Ушли на футбол: ЧМ обрушил спрос на вторичные квартиры 2038
2 июля 2018 г. 620
За 5 месяцев россияне взяли полмиллиона ипотечных кредитов 620
2 июля 2018 г. 1120
Медведев рассказал о снижении рисков при покупке жилья 1120
2 июля 2018 г. 1184
В Амстердаме туристам предлагают ночевать в портовом кране 1184
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.