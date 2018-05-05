Станция "Нижняя Масловка" московского метро откроется в декабре

Технологически станция готова полностью, сейчас она готовится для приема пассажиров. Сама станция расположена под площадью Бутырской заставы, выйти с нее можно будет на обе стороны Бутырской улицы и к платформам Савеловского вокзала

Станцию "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется открыть в середине декабря, рассказал в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если говорить о станции "Нижняя Масловка", то она сегодня технологически готова полностью. Сейчас мы готовим ее для пассажиров, готовим сам перрон. Мы планируем в середине декабря запустить эту станцию", - сказал Марат Хуснуллин.

В настоящее время на "Нижней Масловке" уже работают оборотные тупики, на которых разворачиваются поезда, курсирующие на первом участке БКЛ - от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", уточнил вице-мэр.

Также планируется создание ТПУ – с новой станции метро можно будет перейти на Савеловский вокзал, который в свою очередь входит в первоочередные московские диаметры. Работа по ним тоже активно ведется.

Станция расположена под площадью Бутырской заставы. Выходы будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала. Всего в этом году запланировано сдать 21 станцию метро.