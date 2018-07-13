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Станцию метро "Беломорская" на зеленой ветке откроют до конца года

13 июля 2018 г. 391
фото: globallookpress.com

Всего в Москве до конца 2018 года появятся 17 новых станций метро. С начала 2018 года уже открылись восемь новых станций.

Новая станция Замоскворецкой линии метро "Беломорская" будет доступна для пассажиров до конца этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Беломорскую мы хотим ввести до конца года. Единственная трудность заключается в том, что нам приходится работать только два часа ночью. Сейчас мы попросили дать окно для работы - четыре часа",  - рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, даже если окно для работы оставят на прежнем уровне, запуск новой станции состоится до конца года. Он отметил, что при строительстве "Беломорской" строители использовали уникальную технологию, с помощью которой новая станция была построена наверху действующей ветки.

Сама новая станция зеленой ветки расположена на пересечении Беломорской улицы и улицы Смольная.

Всего в Москве до конца 2018 года появятся 17 новых станций метро. С начала 2018 года уже открылись восемь новых станций. Общая протяженность участков составляет 16,7 километра.

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