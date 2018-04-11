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Стандарт-класс вырос в ЮВАО на 20,7%

11 апреля 2018 г. 491

За год объем предложения снизился во всех сегментах, за исключением стандарт-класса.

По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, по итогам первого квартала 2018 года объем предложения в Юго-Восточном административном округе Москвы составил 401,7 тыс. кв. м в 16 проектах. Средняя цена в округе находится на уровне 135,7 тыс. рублей за кв м. То есть, за год она снизилась на 2,5%.

Первичный рынок округа представлен преимущественно новостройками стандарт-класса – 51,9% от общего объема предложения, на втором месте комфорт-класс – 43,1%. Доля сегмента бизнес незначительная и составляет 5,0%. За год объем предложения снизился во всех сегментах, за исключением стандарт-класса, в котором наблюдается рост 20,7%.

Наибольший объем сосредоточен в районе Некрасовка – 39,8% от общего объема предложения в округе в одноименном проекте. Второе место по объему предложения занимает Рязанский район – 16,4%. Третье место у района Марьино, в котором сосредоточено 11,9% предложения.

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