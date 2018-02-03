Старт строительства линии метро в Новой Москве запланирован на лето

Линия будет состоять из семи станций, ее протяженность составит 17 км. Разработку документации для строительства завершат уже весной

Новую линию метро от "Улицы Новаторов" на Большой кольцевой линии до Коммунарки с конечной станцией "Столбово" в Новой Москве могут начать строить летом этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас проектно-сметная документация зашла в экспертизу. "К концу весны мы разыгрываем конкурс и выйдем на строительство этого участка – от "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии до Коммунарки, которая ограничится станцией "Столбово", - сказал Марат Хуснуллин.

Новая линия будет состоять из семи станций, ее протяженность составит порядка 17 км. Кроме этого, по словам вице-мэра, в перспективе линия будет продлена в центр от "Улицы Новаторов" до станции "Севастопольский проспект", а также от "Столбово" до Троицка. К лету 2018 года мы планируем представить мэру на штаб полноценный план освоения этой территории, добавил заммэра.

На днях глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в этом году в Новой Москве отроются шесть станций метро - "Говорово", "Рассказовка", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".