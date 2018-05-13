Стоило потерпеть: актриса Дарья Мороз оценила благоустройство Москвы

Программа "Моя улица" закончилась, и москвичи уже привыкли к новым пешеходным зонам, цветникам и деревьям. Даже те, кто жаловался на шум и перекрытые тротуары. Впрочем, благоустройство продолжается – точечно и с минимальными неудобствами для жителей города.

Актриса Дарья Мороз не скрывает: ворчала во время реконструкции центра. К переменам относилась с недоверием. С момента завершения программы "Моя улица" прошел почти год, и теперь Дарья уверена, что ради такого результата стоило терпеть.

"Да, стресс. Два лета в ремонте, но, на мой взгляд, стоило. Когда прошло какое-то время, мне стало комфортнее, честно", - говорит артистка.

Дарья Мороз - коренная москвичка, и, как большинство москвичей, заядлая дачница. Поэтому знает: деревья приживаются только там, где хорошо. "И я еду мимо них, как на родных, смотрю и говорю: "Тоолько живите, родные деревца!" Я знаю, как тяжело приживаются деревья, я сама столько деревьев пересажала. Поэтому то, что деревья выжили сейчас, во второй год, для меня как для москвича просто подарок", - говорит Дарья.

Сегодня молчат те, кто еще год назад был уверен в бесполезности решения — вернуть липы туда, где они были когда-то. Наконец, стало оправданным название знаменитого московского кольца, ведь на Садовом теперь будут зреть яблоки. Здесь много туристов, много горожан. И каждый на обновленной улице видит свои плюсы.

Уже никто не помнит, потому что не хочет вспоминать, как Якиманская набережная была мрачной промзоной. Здесь был узкий проход для людей, по которому сложно пройти, и проезд, по которому невозможно было проехать. Теперь есть возможность, не опасаясь машин, смотреть и увидеть, что здесь сосредоточена вся история Москвы. Архитектура объединила сразу семь столетий, сквозь которые можно пройти пешком.

"Многие города идут к этому десятилетиями. Москва совершила очень резкий скачок. По сути, мы нагнали то отставание, которое у нас было. Сейчас Москва совершила такой большой прорыв, что мы стали законодателями, стали задавать какие-то тренды", - считает урбанист Сергей Георгиевский.

Часть уникальной пешеходной зоны, маршрут которой начинается на Воробьевых горах. Потом легко оказаться на Патриаршем мосту, Гоголевском бульваре или в Зарядье.

Сегодняшние строительные работы в масштабах города незначительны, но не менее важны, чем прошлые. В марте заработала техника на трех Кадашевских переулках, которые выходят на обновленную Ордынку. И уже к началу лета рабочие покинут этот объект.

Помимо Кадашей в этом году благоустроенными станут переулки, примыкающие к Солянке и Маросейке, территория возле метро "Улица 1905 года". Обновится исторический подход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Всего 80 территорий приобретут ухоженный вид до конца августа.

Но археологи благодарны реконструкции уже сейчас - они нашли редкую монету с заточенным краем. Историки считают, что она принадлежала московскому карманнику, который резал монетой сумки и тащил кошельки у горожан два с половиной века назад. В Лучниковом переулке обнаружили медную створку ииконки-мощевика. Кто-то пять веков назад потерял ее на пути из Кремля в Китай-город. Тех же времен кладка Белого города дает волю фантазии о том, какой могла быть Москва в XIV веке. Обнаруженный древний фрагмент стены вдохновил архитекторов на создание камерной зоны для отдыха в окружении оживленной трассы.

А там, наверху, тоже все не так как прежде, - сотни веранд, миллионы цветов, новые фонтаны. И москвичи, которые опровергают стереотип о том, что они вечно куда-то спешат.