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Стоимость аренды земли под ТПУ может уменьшиться

31 января 2018 г. 914

Возможные изменения инициированы департаментом городского имущества.

В Москве идет активное строительство транспортно-пересадочных узлов. И, как сообщает РИА "Новости", столичные власти рассматривают возможность снижения для инвесторов стоимости аренды земельных участков под ТПУ. Об этом официально сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Надо заметить, что в настоящее время цена земли в масштабных инвестиционных проектах определяется согласно постановлению правительства Москвы N273-ПП, исходя из кадастровой стоимости участка и установленных властями коэффициентов.

Но в ближайшее время данный коэффициент может измениться, что приведет к изменению стоимости. Данные изменения инициированы департаментом городского имущества.

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