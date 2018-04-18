Столичные пробки станут на 1 балл меньше

В прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6%

Автомобильные пробки — извечная проблема Москвы, зачастую автомобилисты проводят в пробках по несколько часов. И вот, как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в период с мая по август нынешнего года загруженность дорог понизится, а пробки станут меньше на один балл.

Как сообщает РИА "Новости", в прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6% по сравнению с остальными месяцами.

"Летом нынешнего года ожидается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл", — говорится в официальном сообщении ЦОДД.