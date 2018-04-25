Столичные власти будут сдавать в аренду территории ТПУ

Площадь объектов варьируется от 20 до 220 квадратных метров, а сами аукционы пройдут 7 мая.

Московские власти выставили на аукцион право аренды 21 помещения на территории пяти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Вот, что говорится в официальном сообщении: "16 помещениях пассажиры транспортно-пересадочных узлов смогут покупать кондитерские изделия, горячие и прохладительные напитки, снеки. Еще в нескольких можно оборудовать кафе и предприятия общественного питания. Четыре помещения отводятся под мини-маркеты, их площадь самая большая — от 80 до 220 квадратных метров".

Известно, что площадь объектов варьируется от 20 до 220 квадратных метров, а сами аукционы пройдут 7 мая.

Самое большое количество выставленных лотов находится на территории ТПУ "Измайловский парк" – там сразу восемь торговых помещений. Затем идет ТПУ "Новохохловская" с шестью объектами и ТПУ "Сити" с четырьмя лотами.