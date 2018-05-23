Столичные власти рассказали о судьбе "Лужников" после ЧМ-2018

Реконструированный к мундиалю спорткомплекс "Лужники" должен стать крупнейшим спортивным кластером. Столичные власти рассчитывают, что в год "Лужники" смогут принимать порядка 5 млн человек, а созданная инфраструктура будет использоваться максимально

После окончания Чемпионата мира по футболу реконструированный комплекс "Лужники" будет дальше использоваться для проведения спортивных и других массовых мероприятий, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день на территории спорткомплекса создана вся необходимая инфраструктура. "Лужники" в будущем будут востребованы под массовые мероприятия, концертные программы и соревнования по другим видам спорта. Некоторые мероприятия уже прошли в тестовом режиме.

"Наша задача, чтобы "Лужники" как спортивный кластер принимал около 5 млн человек в год после ЧМ. Чтобы здесь было комфортно большому количеству людей отдыхать и заниматься спортом, чтобы построенная инфраструктура максимально использовалась", - сказал Марат Хуснуллин.

Что касается временных сооружений к ЧМ-2018 (это около 100 тыс кв м), монтаж которых сейчас завершается, то большая часть из них продолжит работу и после мундиаля. В настоящее время стадион "Лужники" готов полностью, на его территории создана самая современная в мире система безопасности, отметил вице-мэр.

Благодаря чемпиону мира город не только подготовил "Лужники", но еще благоустроили 160 га территорий, полностью решен вопрос с транспортнойдоступностью. Всего 45 объектов строится и реконструируется на территории стадиона, добавил глава столичного Стройкомлекса.

Заммэра отметил, что Москва серьезно преобразилась, в том числе, благодаря предстоящему чемпионату. Например, помимо "Лужников", заработал стадион "Спартак", построено шесть тренировочных футбольных полей, еще три откроются до конца года. К каждому стадиону построена новая станция метро.

"Благодаря чемпионату Москва имеет одну из самых лучших футбольных инфраструктур в мире, включая, стадион международного уровня и все тренировочные поля", - подчеркул Хуснуллин, добавив, что сегодня город полностью готов к соревнованиям.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Церемония открытия мундиаля состоится в "Лужниках".