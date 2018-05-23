ГлавнаяГородСтоличные власти рассказали о судьбе "Лужников" после ЧМ-2018

Столичные власти рассказали о судьбе "Лужников" после ЧМ-2018

23 мая 2018 г. 738

Реконструированный к мундиалю спорткомплекс "Лужники" должен стать крупнейшим спортивным кластером. Столичные власти рассчитывают, что в год "Лужники" смогут принимать порядка 5 млн человек, а созданная инфраструктура будет использоваться максимально

 

После окончания Чемпионата мира по футболу реконструированный комплекс "Лужники" будет дальше использоваться для проведения спортивных и других массовых мероприятий, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день на территории спорткомплекса создана вся необходимая инфраструктура. "Лужники" в будущем будут востребованы под массовые мероприятия, концертные программы и соревнования по другим видам спорта. Некоторые мероприятия уже прошли в тестовом режиме.

"Наша задача, чтобы "Лужники" как спортивный кластер принимал около 5 млн человек в год после ЧМ. Чтобы здесь было комфортно большому количеству людей отдыхать и заниматься спортом, чтобы построенная инфраструктура максимально использовалась", - сказал Марат Хуснуллин.

Что касается временных сооружений к ЧМ-2018  (это около 100 тыс кв м), монтаж которых сейчас завершается, то большая часть из них продолжит работу и после мундиаля. В настоящее время стадион "Лужники" готов полностью, на его территории создана самая современная в мире система безопасности, отметил вице-мэр.

Благодаря чемпиону мира город не только подготовил "Лужники", но еще благоустроили 160 га территорий, полностью решен вопрос с транспортнойдоступностью. Всего 45 объектов строится и реконструируется на территории стадиона,  добавил глава столичного Стройкомлекса.

Заммэра отметил, что  Москва серьезно преобразилась, в том числе, благодаря предстоящему чемпионату. Например, помимо "Лужников", заработал стадион "Спартак", построено шесть тренировочных футбольных полей, еще три откроются до конца года. К каждому стадиону построена новая станция метро.

"Благодаря чемпионату Москва имеет одну из самых лучших футбольных инфраструктур в мире, включая, стадион международного уровня и все тренировочные поля", - подчеркул Хуснуллин, добавив, что сегодня город полностью готов к соревнованиям.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Церемония открытия  мундиаля состоится в "Лужниках".

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 мая 2018 г. 144
Законопроект о "резиновых" квартирах принят в первом чтении 144
23 мая 2018 г. 738
Столичные власти рассказали о судьбе "Лужников" после ЧМ-2018 738
23 мая 2018 г. 1481
5 регионов России, где жилье быстро дорожает 1481
23 мая 2018 г. 575
Совет Федераций предложил отложить введение новых требований к застрой... 575
23 мая 2018 г. 3853
В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ 3853
23 мая 2018 г. 1290
Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата 1290
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.