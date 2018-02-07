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Столичный рынок новостроек прибавил 2,4%

7 февраля 2018 г. 645
Фото: © Global Look Press/Alexey Gyngazov

Наибольшая часть нового предложения относится к комфорт-классу — на него приходится 43%. Доля бизнес-класса составляет 36%, а стандарт-классу достался только 21%.

Первичный рынок в старых границах Москвы продолжает демонстрировать рост объемов предложения. Как сообщают эксперты компании "НДВ-Недвижимость", положительная динамика сохранялась на протяжении всего года, а по итогам последнего квартала 2017 года значение выросло на 2,4%.

Примечательно, что наибольшая часть нового предложения относится к комфорт-классу — на него приходится 43%. Доля бизнес-класса составляет 36%, а стандарт-классу достался только 21%.

Лидерами по выходу нового предложения стали ЮВАО и ЗАО (25% и 21% соответственно). Далее идут ЮАО и СВАО – на эти округа приходится по 14% новых объектов.

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