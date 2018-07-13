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Строительные работы в "Лужниках" возобновят через 1-2 недели после ЧМ  

13 июля 2018 г. 384
фото: shutterstock.com

Сейчас на территории "Лужников" строится Центр художественной гимнастики, плавательный и теннисный центры.

 

Строительные работы на территории спорткомплекса "Лужники" возобновят в ближайшие недели, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Буквально через неделю после окончания Чемпионата мира строительные работы возобновятся. Мы постараемся мобилизовать всех, кто отдыхал", - сказал Марат Хуснуллин.

"Через две недели уже полномасштабно выйдем на все объекты", - отметил вице-мэр.

Временные конструкции будут демонтированы в течение двух недель, часть из них будет использована дальше, добавил он. 

Напомним, что с 25 мая в "Лужниках" был введен особый пропускной режим. Часть строительных работ была приостановлена в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Строители работали в ограниченном режиме, и могли выполнять только часть внутренних работ.

Сейчас на территории "Лужников" реализуются несколько масштабных проектов. Среди них, Центр художественной гимнастики, Плавательный центр и теннисный клуб.

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