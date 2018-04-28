Строительство метро и домов по реновации в майские праздники не остановится

Строительство метро, дорог и домов по программе реновации в Москве на время майских праздников приостанавливать не будут, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что по этим программам праздников нет, и работа будет продолжена, однако 1 мая те строители, которые в работах не задействованы, примут участие в торжественном шествии с профсоюзами.
Заммэра отметил, что это хорошая традиция. По его оценкам, участие в шествии примут около 10-12 тысяч строителей.
Хуснуллин напомнил, что на строительстве метро и дорог работы, как правило, ведутся вахтовым методом.
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