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Строительство метро и домов по реновации в майские праздники не остановится

28 апреля 2018 г. 200
Фото: © shutterstock.com

Строительство метро, дорог и домов по программе реновации в Москве на время майских праздников приостанавливать не будут, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что по этим программам праздников нет, и работа будет продолжена, однако 1 мая те строители, которые в работах не задействованы, примут участие в торжественном шествии с профсоюзами.

Заммэра отметил, что это хорошая традиция. По его оценкам, участие в шествии примут около 10-12 тысяч строителей.

Хуснуллин напомнил, что на строительстве метро и дорог работы, как правило, ведутся вахтовым методом.

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