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Строительство северного дублера Кутузовского проспекта начнется в ближайшие месяцы

23 мая 2018 г. 197

Это будет скоростная шестиполосная (местами - восьми) магистраль - доехать со стороны МКАДа до Сити можно будет за 10 минут. Проезд по дублеру будет платным

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируется начать через два-три месяца, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

Накануне Москмархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта, который пройдет от Молодогвардейской развязки до "Москва-Сити".

Хуснуллин напомнил, что три года назад город заключили концессионное соглашение, согласно которому платная дорога в обход Одинцово, которая выходит на МКАД в районе Молодогвардейской развязки будет продлена до "Москва-Сити".

"За счет города была выполнена подготовка территории, вынос коммуникаций, снос. Мы утвердили конечный вариант прохождения трассы. Концессионер сделал всю проектно-сметную документацию, сейчас она находится на рассмотрении. Думаю, что месяца через два-три концессионер объявит конкурс, мы начнем строить", - сказал Марат Хуснуллин.

Это будет скоростная шестиполосная, местами восьмиполосная дорога, добавил он. "Можно будет со стороны МКАДа, со стороны Одинцово доехать до Сити буквально за 10-12 минут", - отметил вице-мэр.

Протяженность магистрали составит 10,5 км. Движение в каждую сторону будет осуществляться по трем полосам шириной в 3,5 метра каждая. Движение по нему будет платным.

Дублер Кутузовского проспекта на всем своем протяжении проходит вдоль железной дороги Смоленского направления. С него организуют съезды на прилегающие улицы и пересекающие магистрали.

Кроме этого, в рамках проекта планируется построить 300-метровый мост через Москву-реку, который свяжет магистраль с деловым центром "Москва-Сити" и Пресненской набережной.

 

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