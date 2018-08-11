Судьбу долгостроя на Павелецкой площади решит ГК ПИК

ГК ПИК будет достраивать долгострой перед площадью у Павелецкого вокзала. На строительство ТЦ с подземной частью может уйти два года, и 23 миллиарда рублей, говорят эксперты.

Долгострой перед площадью Павелецкого вокзала, котлован которого Яндекс. Карты распознавали как водоем, замороженный долгое время, кажется, нашел свое спасение. Достраивать подземный торговый центр на Павелецкой будет один из крупнейших российских девелоперов группа компаний ПИК.

Недавно СМИ сообщили, что владелец компании Сергей Гордеев выкупил у структур казахского БТА Банка проект, который он не может достроить с 2009 года. Среди претендентов на проект у Павелецкого вокзала СМИ называли AFI Development, которая принадлежит израильскому бизнесмену Льву Леваеву, и ТПС Недвижимость российского бизнесмена Игоря Ротенберга.

В БТА банке рассказали, что перед продажей земля была возвращена на баланс банка, выплачены все налоги, арендные платежи, оформлены все необходимые документы, получено разрешение от московского правительства.

В декабре прошлого года Архсовет Москвы одобрил проект подземного ТЦ на Павелецкой площади. На месте долгостроя, согласно проекту, должны построить торговый комплекс общей площадью 73 тысячи квадратов. Часть комплекса будет под землей, на двух верхних уровнях будут расположены объекты торговли и услуг, на нижнем — паркинг на 500 машин. Заказчиком проекта выступила компания ООО "Лэджи" (дочка БТА).

"Важно, что яма на площади Павелецкого вокзала простояла лет 10. И у города есть сверхзадача — решить с ней вопрос. Ведь то, что одна из городских площадей уже столько лет находится в таком плачевном состоянии — большая проблема", - сказал тогда главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На днях вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что рассчитывает на быстрое завершение долгостроя на Павелецкой площади новым владельцем проекта - ГК ПИК.

Говорить о точных сроках завершения строительства долгостроя, можно будет после того, как решаться все юридические вопросы по сделке.

"Насколько я знаю, компания строит достаточно быстро. Как только юридическое решение будет принято, то она быстро ликвидирует многолетний долгострой", - отметил Марат Хуснуллин.

Пока новые собственники проекта не обращались в мэрию за какими-либо разрешительными документами, добавил он.

Сама группа компаний ПИК, помимо того, что является одним из крупнейших игроков на российском рынке жилья, также имеет в своем портфеле торговые центры. Например, ТЦ Ривьера, Саларис, проект торгцентра на ТПУ Котельники.

Эксперты высоко оценивают потенциал будущего торгового центра благодаря удачному месторасположению. Этот проект располагается в уникальной локации, говорит руководитель отдела ритейл консалтинга компании JLL Полина Жилкина.

"Высокий поток обеспечивают находящиеся рядом Павелецкий вокзал с веткой Аэроэкспресса, две станции метро, Садовое кольцо и один из крупнейших в Москве бизнес-кварталов. Пешеходный трафик здесь превышает 200 тыс. человек в день, включая трафик двух станций метро составляет более 90 тысяч человек, вокзала – 70 тысяч человек", - говорит она.

Сопоставимых локаций на Садовом кольце в Москве нет, все это обусловливает востребованность ритейла в этой зоне, отмечает эксперт.

Расположение потенциального объекта действительно уникально, соглашается старший директор департамента стратегического консалтинга и содействия развитию продаж Cushman & Wakefield Игорь Чаплинский. Пассажиропоток транспортного хаба составляет более 75 тысяч человек в сутки.

"Мы знаем объект с похожим расположением и со значительным пассажиропотоком (около 85 человек в сутки) – ТРЦ Европейский", - говорит Игорь Чаплинский.

При этом, по его мнению, если бы не наземные уровни, расположение объекта не стало бы залогом коммерческого успеха.

"Только подземные уровни не смогли бы "вытянуть" экономику проекта. Дорогое подземное строительство, бесчисленные коммуникации и небольшой выход арендопригодных площадей. Базис коммерческого успеха объекта - баланс затрат и доходов. Затраты на квадратный метр подземной части объекта велики (в том числе, с учетом обременений, идущих из прошлых циклов развития проекта)", - поясняет он.

Сергей Гордеев, как опытный девелопер, оценивает возможности по созданию проекта, который по своей архитектурной перспективе "выйдет" из-под земли и будет вписан в архитектурный ансамбль площади. В таком случае объект обречен на коммерческий и инвестиционный успех, считает эксперт Cushman & Wakefield.

Что касается объемов финансирования и сроков строительства, то на возведение объекта может уйти два года, считают в CBRE.

"С учетом того, что сети были заведены на участок еще в 2008 и котлован выкопан, сроки вполне могут уложиться в два года с момента получения разрешения на строительство (РНС). По плану РНС должны получить этой осенью, соответственно открытие пока планируется к IV кварталу 2020", - считает директор отдела торговой недвижимости CBRE в Москве Марина Малахатько.

Инвестиции, включая приобретение участка, в текущем состоянии обойдутся примерно в 20-23 миллиарда рублей, говорит она.

Если говорить о привлеченных инвестициях, то, по мнению Марины Малахатько, любой крупный банк будет счастлив профинансировать кредит для строительства такого мощного актива. Однако, по ее информации, собственник уже выбрал финансового партнера.

В CBRE рассчитывают на средний суточный трафик около 50 тысяч человек в день. Это сопоставимо с посещаемостью Атриума и Охотного Ряда.

Сам торговый центр у Павелецкого вокзала строят с начала 2000-х годов. Изначально проект принадлежал казахскому бизнесмену и бывшему владельцу БТА банка Мухтару Аблязову. После начала уголовного преследования бизнесмена в 2008 году строительные работы были приостановлены, не успев полноценно начаться.

В течение последующих лет проект оставался предметом судебных разбирательств между собственником, кредиторами (среди них был БТА-банк) и городом.

Несколько лет назад новое руководство БТА Банка вернуло себе контроль над проектом по решению российских судов на основе вердикта Высокого суда Лондона по иску против Аблязова. "Лэджи" планировала возобновить строительство в 2018 году и завершить к 2021 году. Для реализации проекта необходимо было 200 миллионов долларов инвестиций, сообщало руководство банка.