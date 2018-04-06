Свободных площадей для торговли на Садовом становится все меньше

На Садовом кольце в Москве продолжается сокращение доли свободных площадей в стрит-ритейле, с конца прошлого года их стало меньше почти на 3%. На данный момент, по данным компании Colliers International, вакансия составляет 8,1%.

Заполнились пустующие площади на Земляном валу и Смоленском бульваре, мало свободных мет в Камергерском переулке, на Неглинной улице и Цветном бульваре.

Пустует Столешников переулок – доля свободных площадей там составляет 18%, не пользуется популярностью и Петровка – 10,9% вакантных площадей для торговли.

Аналитики отмечают, что основным источником спроса на помещения для стрит-ритейла стали операторы общепита и продуктовые магазины.