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Свободных площадей для торговли на Садовом становится все меньше

6 апреля 2018 г. 357

На Садовом кольце в Москве продолжается сокращение доли свободных площадей в стрит-ритейле, с конца прошлого года их стало меньше почти на 3%. На данный момент, по данным компании Colliers International, вакансия составляет 8,1%.

Заполнились пустующие площади на Земляном валу и Смоленском бульваре, мало свободных мет в Камергерском переулке, на Неглинной улице и Цветном бульваре.

Пустует Столешников переулок – доля свободных площадей там составляет 18%, не пользуется популярностью и Петровка – 10,9% вакантных площадей для торговли.

Аналитики отмечают, что основным источником спроса на помещения для стрит-ритейла стали операторы общепита и продуктовые магазины.

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