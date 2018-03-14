ТПУ может появиться на базе ж/д станции "Лосиноостровская" в Москве

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) могут сформировать на базе железнодорожной станции "Лосиноостровская" в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Крупный транспортно-пересадочный узел в рамках МЦД планируется сформировать на базе станции "Лосиноостровская", - сказал Марат Хуснуллин.

Помимо этого, значительное развитие получит платформа "Лось". Сейчас ведется интеграция МЦК с радиальным Ярославским направлением железных дорог. Для развития станций МЦД "Лосиноостровская" и "Лось" столичные власти планируют привлечь проектировщиков и градостроителей из Московского государственного строительного университета (МГСУ).

По словам заммэра, до конца этого года планируется завершить перенос платформы "Северянин" к пересечению с Московским центральным кольцом, создав единый узел со станцией "Ростокино".

Формирование крупных ТПУ на пересечении радиальных направлений железных дорог с МЦК, а также на базе Московских центральных диаметров позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро "Комсомольская".

МЦД станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик поезда на МЦД будут ходить с интервалами в шесть минут.