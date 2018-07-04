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Треть новостроек Москвы выкуплена жителями Приволжского ФО

4 июля 2018 г. 418
Фото: © shutterstock

На них приходится почти треть покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы или 29%.

Специалисты отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet поделились информацией, из каких субъектов России чаще всего люди переезжают в Москву.

Итак, самыми активными оказались жители Приволжского федерального округа. На них приходится почти треть покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы или 29%.

Чуть меньше доля жителей Центрального округа – 26,1%. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 кв. м у представителей всех федеральных округов.

Подавляющее большинство таких покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82%), бизнес-класс покупают 16,8% клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2%. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам – 56,5%, на двушки приходится 31,2%.

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