Треть новостроек Москвы выкуплена жителями Приволжского ФО

На них приходится почти треть покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы или 29%.

Специалисты отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet поделились информацией, из каких субъектов России чаще всего люди переезжают в Москву.

Итак, самыми активными оказались жители Приволжского федерального округа. На них приходится почти треть покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы или 29%.

Чуть меньше доля жителей Центрального округа – 26,1%. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 кв. м у представителей всех федеральных округов.

Подавляющее большинство таких покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82%), бизнес-класс покупают 16,8% клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2%. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам – 56,5%, на двушки приходится 31,2%.