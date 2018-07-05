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Треть столичных студий реализуется в СВАО

5 июля 2018 г. 297
Фото: © shutterstock

На этот административный округ приходится 32% студий, представленных в реализации.

Несмотря на то, что тенденция на уменьшение площадей квартир и массовый выход студий не привел к глобальной доли этого формата на рынке недвижимости Москвы.

Так, по данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, доля квартир и апартаментов студийного типа в массовом и бизнес сегментах составляет 5,5%. А год назад данный формат занимал 6,7%. К сегменту квартир относится 48,7% лотов студийного формата, а к сегменту апартаментов — 51,3% лотов.

Интересно, что примерно треть предложения студий (32,4%) представлена в диапазоне площадей от 30 до 33 кв. м, а 24,7% сосредоточена в диапазоне от 24 до 27 кв. м.

Нельзя не заметить, что наибольший объем предложения данного формата сосредоточен в Северо-Восточном административном округе (СВАО). На него приходится 32% студий, представленных в реализации.

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