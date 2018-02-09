Треть всей московской недвижимости строится в промзонах

Треть всей недвижимости в Москве строится на территории промышленных зон, рассказал в интервью "Звездному бульвару" глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 2011 года в промзонах ввели в эксплуатацию 513 объектов общей площадью 13,1 миллиона квадратных метров, сообщил он.

В Северо-Восточном округе находится 11 производственных и 29 промышленных зон, и для 9 уже разработаны проекты планировки, сказал Левкин. Так, по его словам, в Свиблове построят жилье и новый учебный корпус, включающий детсад на 240 мест и школу на 550 мест.

В качестве примера комплексного развития территорий с недействующими заводами и заброшенными складами он назвал промзоны "Осташковское шоссе", где планируется строительство домов комфорт-класса, и "Бескудниково", где собираются построить два жилых комплекса с двумя детсадами.