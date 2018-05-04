Три бассейна 25 зон отдыха у воды будут работать в московских парках

Этим летом в столичных парках будут работать три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания.

Два стационарных бассейна будут работать в парке "Сокольники" и понтонный – в парке "Фили". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка", бассейны начнут функционировать сразу, как позволит погода.

Зоны отдыха у воды откроются в парке "Красногвардейские пруды", в Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, у прудов "Радуга", "Сокольники", "Фили", 50-летия Октября, у зоны отдыха "Борисовские пруды", в усадьбах "Воронцово", "Коломенское", "Алтуфьево", "Люблино", "Царицыно". Они также начнут работу, как только позволит погода.

Кроме того, парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. В усадьбе "Воронцово" научат ходить по воде в зорбах – больших прозрачных шарах, в Измайловском парке – можно покататься на космическом фантастаре, а в саду имени Баумана – поучаствовать в квестах на английском языке.