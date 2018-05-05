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Три новые платформы до конца года появятся у ж/д станции "Карачарово" в Москве

5 мая 2018 г. 470

В будущем эта станция Горьковского направления войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла

Три новые железнодорожные платформы на базе станции "Карачарово" планируют достроить к концу этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На железнодорожной станции "Карачарово" Горьковского направления железной дороги сейчас строятся три платформы. По плану они должны быть открыты в начале 2019 года.

"Мы, посмотрев ход работ и предложив ряд технических решений, будем стараться до конца года уже полноценно закончить строительство этих трех платформ", - сказал Марат Хуснуллин.

Станция "Карачарово" будет интегрирована в один вестибюль со станцией "Нижегородская" Московского центрального кольца (МЦК). Первое время переход от платформ к станции МЦК будет в наземном исполнении. "Но к концу 2019 года уже будет полноценно интегрированное ТПУ, где будет и МЦК, и Кожуховская ветка метро и станция "Карачарово", - добавил вице-мэр.

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